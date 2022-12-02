Мэр Челнов Магдеев прибыл в Лисичанск

В Луганскую Народную республику прибыл мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В Лисичанске он встретился с предпринимателем Рустамом Гатиным. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

«Он [Гатин – прим. Ред.] вместе с командой челнинских волонтеров помогает жителям Лисичанска. Обстановка в городе сложная и организация горячего питания для 5 тыс. горожан – это важная задача», - отметил градоначальник.

Мэр поблагодарил челнинских ребят за проведенную работу и напомнил, что автоград регулярно и в полном объеме поставляет продукты питания и оборудование.

«Будем и дальше оказывать всемирную помощь и поддержку», - заключил Магдеев.

Ранее «КВ» сообщали, что за два месяца на обязательства по поддержке детей военнослужащих, которые взяла на себя администрация Набережных Челнов, было выделено более 87 млн рублей.

«969 семей военнослужащих взяты на учет. Каждая семья находится в зоне внимания. На связи с ними главы районов, решая бытовые и организационные вопросы. Эта работа важна для духа бойцов», - подчеркнул замруководителя исполкома Рамиль Халимов.