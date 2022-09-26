Мэр Челнов потребовал у военкоматов соблюдать возрастной ценз при раздаче повесток

Мэр Набережных Челнов призвал военкоматы следовать возрастному цензу во время раздачи повесток. Градоначальник раскритиковал ситуацию, когда под мобилизацию попали горожане старше 45 лет. По словам Магдеева, люди, которые вышли из возрастного предела, призваны не будут.

«Да, приглашают в военкомат людей старше 45 лет, старше 50 лет. Но они в рамках этого указа призваны не будут. Есть критерии, по которым функционирует военный комиссариат и призывная комиссия. В строгом соответствии с этими критериями работа должна быть организована. Приглашать повестками людей старше этого возраста необходимо для сверки, но не сегодня и не сейчас», — заявил мэр города.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах первичный прием документов военнообязанных будет проводиться в Доме культуры «Камаза», а не в военном комиссариате. Существующие здания военного комиссариата в автограде не приспособлены для большого количества приема граждан.