Мэр Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега

Мэр Набережных Наиль Магдеев Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега. Об этом он заявил на деловом понедельнике.

«Не может весь город одного-двоих ждать, и их хотелки выполнять, как в случае с гражданином, который не пропускал автомобиль скорой помощи», — отметил градоначальник.

По словам Магдеева, особенно актуальна эта проблема по межквартальным проездам и дворам.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана снегоуборщик закопал неудачно припаркованную машину. Автомобиль стоял на обочине дороги и мешал уборке снега.