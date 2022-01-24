 Мэр Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега
news_header_top_970_100

Мэр Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега

По словам Магдеева, особенно актуальна эта проблема по межквартальным проездам и дворам. 

Истории
24 января 2022  17:55
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Набережных Наиль Магдеев Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега. Об этом он заявил на деловом понедельнике. 

«Не может весь город одного-двоих ждать, и их хотелки выполнять, как в случае с гражданином, который не пропускал автомобиль скорой помощи», — отметил градоначальник. 

По словам Магдеева, особенно актуальна эта проблема по межквартальным проездам и дворам. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана снегоуборщик закопал неудачно припаркованную машину. Автомобиль стоял на обочине дороги и мешал уборке снега. 

Новости
Фигуристка Алина Загитова показала своих абику и бабайку
В Татарстане в ближайшие дни ожидается небольшой снег и туман
Шадриков: проблемы с обмелением на Куйбышевском водохранилище нужно решать системно
Нулевой участок трассы М12 будет запущен уже в этом году
Мэр Челнов поручил эвакуировать автомобили, препятствующие уборке снега
Чьи теперь «Золотые тарелки», новая знаменитость Алтынка и что карантин сделал с кинематографистами
Чьи теперь «Золотые тарелки», новая знаменитость Алтынка и что карантин сделал с кинематографистами
Главный инфекционист Минздрава РТ рассказал, как действовать при первых симптомах омикрона
В Казани исполнительный комитет пригрозил управляющим компаниям, обслуживающим дороги