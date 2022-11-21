 Мэр Челнов поручил проверить все люки после падения в них детей
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Мэр Челнов поручил проверить все люки после падения в них детей

За 2022 год в городе было два случая падения детей в канализационные люки.

Республика
21 ноября 2022  11:16
Автор:
Ольга Ильина

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным службам проверить все крышки люков в городе – они могли сдвинуться после работы снегоуборочной техники.

В этом году зимой уже были случаи падения в канализационные люки детей. 31 января в поселке ЗЯБ около 3-й детской поликлиники в открытый люк упал шестилетний мальчик – его вытащил отец. 4 февраля в открытый люк на территории 65-го комплекса провалилась восьмилетняя девочка.

«Я прошу посмотреть – пройдите, запишите. Каждый ребенок нам дорог, поэтому их нужно беречь. Задача взрослых – смотреть за городским хозяйством», - подчеркнул Магдеев.

Ранее «КВ» сообщали, что в автограде снегоуборочная техника перешла на круглосуточный режим работы. На уборку снега привлечены 80 единиц техники и 100 рабочих.

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