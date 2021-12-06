 Мэр Челнов поручил увеличить темпы вакцинации студентов и пенсионеров
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Мэр Челнов поручил увеличить темпы вакцинации студентов и пенсионеров

Исполком уже готов поддержать ускорение вакцинации необходимым транспортом и мобильными бригадами.

Республика
6 декабря 2021  18:12
Автор:
Николай Лукоянов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить темпы вакцинации студентов, пенсионеров, а также работников из сферы услуг. Он отметил, что в перую очередь инициатива должна идти от Роспотребнадзора.

«Я хотел, чтобы вы были не только проповедником. Инициатива должна исходить от вас как от специалиста, руководителя, наделенного контрольными функциями, полномочиями <...> Никто ни из Казани, ни из Рязани эти вопросы в Набережных Челнах кроме нас решать не будет, нужно с людьми работать», — обратился мэр к главному санитарному врачу Челнов Ильгизару Бариеву.

Он отметил ,что нужно провести совещание с участием представителей ссузов, вузов и исполкома для того, чтобы объяснить им, что альтернативы вакцинации нет, а уже потом поднять темпы самой прививочной кампании.

Исполком уже готов поддержать ускорение вакцинации необходимым транспортом и мобильными бригадами.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что темпы вакцинации в республике оставляют желать лучшего.

 

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