Мэр Челнов призвал горожан оставаться дома при первых симптомах коронавируса

Сегодня на Деловом понедельнике в Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев призвал жителей оставаться дома при первых симптомах коронавируса. Также он отметил, что к этому необходимо отнестись внимательно тем, кто работает в больших коллективах.

«Своевременно необходима профилактика. Нужно вовремя обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Не так, — „а само пройдет“. Пройти-то пройдет, но половину коллектива можно заразить. Первые симптомы, если появляются, нельзя так, — „как-нибудь перетерпим“», — сказал Магдеев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства призвал продолжить в республике работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Президент отметил, что на на 16 сентября в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 млн 734 тыс. человек, ревакцинировались 475 тыс. жителей.