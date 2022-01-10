Мэр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города за ослабление антиковидных мер

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал выступление главного санврача за ослабление антиковидных мер. В новогодние праздники сотрудники Роспотребнадзора Челнов ограничивались замечаниями и старались не выписывать штрафов и административных постановлений. Об этом на деловом понедельнике сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Мы не стали портить новогоднее настроение людям, в основном ограничивались предупреждения по мерам профилактики», — заявил Бариев.

На это мэр города спросил: «А что в новогодние праздники коронавирус ушел на празднование?».

Магдеев призвал не снижать планку требований.

«Требования есть требования. Правила дорожного движения в новогодние праздники же не меняются!», — добавил мэр автограда.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане все антиковидные ограничения сохранятся в 2022 году.