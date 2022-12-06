 Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка
news_header_top_970_100

Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка

Магдеев также поздравил семью с наступающим Новым годом.

Республика
6 декабря 2022  17:24
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

«Верю и надеюсь, что маленькая Полина скоро снова увидит своего папу, который вернется с победой домой», — заявил мэр.

Магдеев также поздравил семью с наступающим Новым годом и вручил подарки. 

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Челнов Магдеев прибыл в Лисичанск. В Лисичанске он встретился с предпринимателем Рустамом Гатиным.Мэр поблагодарил челнинских ребят за проведенную работу и напомнил, что автоград регулярно и в полном объеме поставляет продукты питания и оборудование.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Челнинца, распространившего ложную информацию о ВС РФ, задержали после неявки в суд
В Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа
В ГМИИ РТ состоится открытие двух проектов — «Жилище Будущего» и «Фотомонтаж. Исправленная правда»
Довести до М-7: когда казанцы прокатятся по готовому Вокресенскому тракту
Довести до М-7: когда казанцы прокатятся по готовому Вокресенскому тракту
Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка
В Челнах скончался известный врач-хирург Дмитрий Несветаев
В Казани на пяти улицах запретили остановку и стоянку автомобилей
В Татарстане коронавирусом за сутки заразился 81 человек