Мэр Челнов вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил 100 тыс. рублей супруге мобилизованного за рождение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

«Верю и надеюсь, что маленькая Полина скоро снова увидит своего папу, который вернется с победой домой», — заявил мэр.

Магдеев также поздравил семью с наступающим Новым годом и вручил подарки.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Челнов Магдеев прибыл в Лисичанск. В Лисичанске он встретился с предпринимателем Рустамом Гатиным.Мэр поблагодарил челнинских ребят за проведенную работу и напомнил, что автоград регулярно и в полном объеме поставляет продукты питания и оборудование.