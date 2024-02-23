Мэр Казани Ильсур Метшин присоединился к поздравлениям с 23 февраля

news_top_970_100
Город
23 февраля 2024  13:15
Автор:
Эндже Гарафиева

«Этот праздник хранит славную память о героизме наших солдат и офицеров, их исключительной доблести, несгибаемом характере и безграничном мужестве», – подчеркнул Ильсур Метшин.

В этот день, сказал он, в стране отдают дань уважения тем, кто готов любой ценой оберегать спокойствие своего дома – России. 

Также мэр города считает, что 23 февраля стало «символом патриотизма, сплоченности всех народов нашей Родины».

Это объединяющий код, который позволяет справляться с любыми трудностями и отвечать на самые сложные вызовы.

Тому подтверждение, сообщил он, подвиг российских военнослужащих, среди которых немало жителей Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани действует два способа бесплатно добраться до «Игр будущего»
Посол из Филиппин отметил гостеприимство Татарстана на встрече с Миннихановым
Мэр Казани Ильсур Метшин присоединился к поздравлениям с 23 февраля
В Казани участники спецоперации встретились в Рустамом Миннихановым
Президент РФ сообщил, что четыре Ту-160М переданы армии
В Чистопольском районе произошла смертельная авария
Казанский «Рубин» потерпел поражение в Турции
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днём защитника Отечества