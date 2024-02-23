Мэр Казани Ильсур Метшин присоединился к поздравлениям с 23 февраля

«Этот праздник хранит славную память о героизме наших солдат и офицеров, их исключительной доблести, несгибаемом характере и безграничном мужестве», – подчеркнул Ильсур Метшин.

В этот день, сказал он, в стране отдают дань уважения тем, кто готов любой ценой оберегать спокойствие своего дома – России.

Также мэр города считает, что 23 февраля стало «символом патриотизма, сплоченности всех народов нашей Родины».

Это объединяющий код, который позволяет справляться с любыми трудностями и отвечать на самые сложные вызовы.

Тому подтверждение, сообщил он, подвиг российских военнослужащих, среди которых немало жителей Казани.