Мэр Казани извинился за пробки в майские праздники – причиной стал ремонт дорог к саммиту БРИКС

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Город
13 мая 2024  12:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Ильсур Метшин принес извинения перед жителями города за созданные транспортные неудобства, вызванные перекрытием улиц во время майских праздников. Он выразил сожаление в ходе «делового понедельника» в мэрии.

Градоначальник сообщил, что ремонт дорог проводился одновременно с другими значимыми подготовительными работами, что делало невозможным их отложить или перенести. Необходимость в обновлении инфраструктуры города связана с предстоящим саммитом БРИКС.

Он уточнил, что перед Днем Победы наблюдалась особенно напряженная ситуация на дорогах и призвал к пониманию граждан. В этом году город посетило рекордное количество гостей на «Казанском марафоне», что также способствовало дорожным заторам.

Напомним, ранее мы писали, что победителями «Казанском марафона» стали Алексей Реунков и Луиза Дмитриева.

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Мэр Казани извинился за пробки в майские праздники – причиной стал ремонт дорог к саммиту БРИКС
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