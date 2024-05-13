Мэр Казани извинился за пробки в майские праздники – причиной стал ремонт дорог к саммиту БРИКС

Ильсур Метшин принес извинения перед жителями города за созданные транспортные неудобства, вызванные перекрытием улиц во время майских праздников. Он выразил сожаление в ходе «делового понедельника» в мэрии.

Градоначальник сообщил, что ремонт дорог проводился одновременно с другими значимыми подготовительными работами, что делало невозможным их отложить или перенести. Необходимость в обновлении инфраструктуры города связана с предстоящим саммитом БРИКС.

Он уточнил, что перед Днем Победы наблюдалась особенно напряженная ситуация на дорогах и призвал к пониманию граждан. В этом году город посетило рекордное количество гостей на «Казанском марафоне», что также способствовало дорожным заторам.

Напомним, ранее мы писали, что победителями «Казанском марафона» стали Алексей Реунков и Луиза Дмитриева.