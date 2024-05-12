Стали известны победители Казанского марафона

Определились победители прошедшего в Казани марафона.

Так, среди мужчин, победил легкоатлет Алексей Реунков. Дистанцию в 42 километра он преодолел за 2 часа 14 минут и 19 секунд. Серебро у Дмитрия Неделина, а бронзовой медали удостоился Руслан Хорошилов.

Среди женщин же лучшей стала Луиза Дмитриева. Ее время – 2 часа 31 минута и 15 секунд. Второй финишировала Алена Татаринова, Алина Прокопьева третья.

Напомним, во время проведения Казанского марафона были перекрыты многие дороги в городе, что вызвало недовольство горожан.