 Мэр Казани о QR-кодах: перекосы были, но они исправлялись на ходу
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Мэр Казани о QR-кодах: перекосы были, но они исправлялись на ходу

Ильнур Метшин отметил, что реализовывать эту систему нужно было по другому.

Город
24 декабря 2021  13:16

Во время реализации QR-кодов в общественном транспорте были перекосы и проблемы с реализацией, но все же влияние пандемии коронавируса удалось снизить. Об этом на итоговой встрече с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин. 

«Реализовывать нужно было по другому. Республиканский штаб принимал решение, мы ровно вместе с вами, как в армии получаем приказы. Если каждый солдат начнет обсуждать приказы…нет в истории такого, что в войне можно победить. Мы получали решения и мы их выполняли. Мы узнавали из сми какое решение было принято. Согласен с вами, реализация была на местах, в том числе и в Казани. Перекосы были, но по ходу исправлялись», — сказал он. 

Напомним, что внедрение QR-кодов было направление на снижение роста числа заболевших среди населения республики. 

 

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