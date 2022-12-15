 Мэр Казани передал мобилизованным два автомобиля «УАЗ-Хантер»
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Мэр Казани передал мобилизованным два автомобиля «УАЗ-Хантер»

Сегодня автомобили доставили на танковый полигон, откуда их отправят в зону боевых действий.

Город
15 декабря 2022  14:29
Автор:
Эдуард Салихов

Мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным два автомобиля «УАЗ-Хантер». Машины у градоначальника попросили сами военнослужащие, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Сегодня автомобили доставили на танковый полигон, откуда их отправят в зону СВО. Ключи от машин военнослужащим вручил руководитель аппарата Исполкома Булат Алеев. 

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин посетил танковый полигон, где проходят подготовку мобилизованные. Метшин обсудил условия размещения, передал технику. Также мэр привез 6 квадрокоптеров, 9 тепловизоров, 10 генераторов, 12 планшетов и 45 раций с допаккумуляторами к ним.

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