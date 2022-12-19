Мэр Казани поручил создать программу туризма в городе, чтобы к 2030 году принять 5 млн туристов

Мэр Казани Ильсур Метшин на сегодняшнем заседании Казгордумы поручил создать программу развития туризма в столице РТ, чтобы к 2030 году принять 5 млн туристов.

«Казань за последние годы действительно сделала значительный шаг вперед в сфере гостеприимства. Это видно и по статистическим данным, и по отзывам наших туристов и гостей», — отметил градоначальник.

Также он напомнил, что в 2005 году, в год тысячелетия столицы РТ, город принял 460 тыс. туристов, а сегодня эта цифра составляет более 3,5 млн.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2022 году Татарстан занял шестое место по числу принимаемых туристов, а также по разнообразию туристического продукта.