Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»

В центре досуга для инвалидов «Мечта» на ул. Павлюхина в Казани возобновили занятия после капремонта. Здесь детей с ограничениями по здоровью обучают рисованию и рукоделию, а также проводят занятия по канистерапии со специально обученной собакой. Сегодня градоначальник столицы РТ Ильсур Метшин посетил отремонтированный центр, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы стараемся системно заниматься проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья. И ваш девиз „Диагноз — это не приговор“ говорит о том, с ним можно жить и развивать способности, которые есть у детей. Мы будем эти практики внедрять», — сказал Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам госвласти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ОВЗ.