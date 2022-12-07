 Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»
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Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»

Детей в центре обучают рисованию и рукоделию, а также проводят занятия по канистерапии.

Республика
7 декабря 2022  17:15
Автор:
Карина Кострулева

В центре досуга для инвалидов «Мечта» на ул. Павлюхина в Казани возобновили занятия после капремонта. Здесь детей с ограничениями по здоровью обучают рисованию и рукоделию, а также проводят занятия по канистерапии со специально обученной собакой. Сегодня градоначальник столицы РТ Ильсур Метшин посетил отремонтированный центр, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы стараемся системно заниматься проблемами детей с ограниченными возможностями здоровья. И ваш девиз „Диагноз — это не приговор“ говорит о том, с ним можно жить и развивать способности, которые есть у детей. Мы будем эти практики внедрять», — сказал Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам госвласти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ОВЗ.

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