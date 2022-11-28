 Минниханов поручил усилить меры поддержки людей с ОВЗ
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Минниханов поручил усилить меры поддержки людей с ОВЗ

Президент РТ поручил провести мероприятия в декаду инвалидов.

Республика
28 ноября 2022  14:32
Автор:
Ольга Ильина

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам госвласти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, оказать им необходимую помощь.

Также профильным ведомствам президент поручил провести мероприятия в декаду инвалидов. А именно – организовать встречи с представителями общественных организаций и личные приемы людей с ОВЗ, сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее «КВ» сообщали, что за последние пять лет 137 казанцев с инвалидностью получили федеральные субсидии на улучшение жилищных условий. Сумма субсидии в 2022 году выросла до 1,8 млн рублей.

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