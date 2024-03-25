Мэр Казани поздравил культработников с профессиональным праздником

Мэр города Ильсур Метшин обратился к работникам сферы культуры в связи с их профессиональным днем. Градоначальник подчеркнул, что культработники глубоко понимающие и чувствующие все прекрасное люди, они посвящают себя сохранению и приумножению духовного богатства.

Благодаря ним каждый день новостийная палитра наполняется яркими красками, они всегда на острие событий.

Метшин отметил, что в Казани свыше 400 учреждений культуры, среди которых школы искусств, цирк, концертные залы, бибилиотеки и прочие.

«Сегодня инфраструктура культурных институций города модернизирована для комфортного досуга жителей и выполнения важной гуманистической миссии – передачи следующим поколениям нашего уникального духовного наследия», – сказал он.

Мэр пожелал, чтобы творчество, талант, профессиональное мастерство и в дальнейшем служили на благо развития культуры и искусства.