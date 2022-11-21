Мэр Казани представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового руководителя городского Комитета физической культуры и спорта. Им стал Линар Гарипов, который ранее возглавлял СК «Ракета».

«Наш руководитель [Альберт Салихов] неделю назад возглавил Вахитовский и Приволжский районы, хочу представить Гарипова Линара Зимфировича – новый руководителя Комитета физической культуры и спорта», – сказал он, отметив, что последние три года Гарипов являлся директором спорткомплекса «Ракета».

Градоначальник отметил, что СК «Ракета» является одним из самых крупных по охвату воспитанников и тренерского состава.

«Важно, что, поработав на земле, он возвращается в исполнительный комитет. А вообще он пришел выпускником Уральского госуниверситета. Родители мечтали, что будет работать в нефтяной отрасли, хорошее пожелание, но выбрал Линар Зимфирович свою стезю, хотя успел поработать в нефтяной отрасли», – отметил Метшин.