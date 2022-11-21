 Мэр Казани представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта
news_header_top_970_100

Мэр Казани представил нового руководителя Комитета физической культуры и спорта

Пост занял Линар Гарипов, который ранее возглавлял СК «Ракета».

Город
21 ноября 2022  09:40
Автор:
Дамира Хайрулина

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового руководителя городского Комитета физической культуры и спорта. Им стал Линар Гарипов, который ранее возглавлял СК «Ракета».

«Наш руководитель [Альберт Салихов] неделю назад возглавил Вахитовский и Приволжский районы, хочу представить Гарипова Линара Зимфировича –  новый руководителя Комитета физической культуры и спорта», – сказал он, отметив, что последние три года Гарипов являлся директором спорткомплекса «Ракета».

Градоначальник отметил, что СК «Ракета» является одним из самых крупных по охвату воспитанников и тренерского состава.

«Важно, что, поработав на земле, он возвращается в исполнительный комитет. А вообще он пришел выпускником Уральского госуниверситета. Родители мечтали, что будет работать в нефтяной отрасли, хорошее пожелание, но выбрал Линар Зимфирович свою стезю, хотя успел поработать в нефтяной отрасли», – отметил Метшин.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса