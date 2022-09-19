 Мэр Казани сравнил состояние северного коллектора с ржавым дуршлагом
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Мэр Казани сравнил состояние северного коллектора с ржавым дуршлагом

На его ремонт нужны 6 млрд рублей.

Город
19 сентября 2022  12:36
Автор:
Дамира Хайрулина

С ржавым дуршлагом сравнил канализационные сети Казани мэр города Ильсур Метшин, говоря об аварии на третьем северном коллекторе по улице Чистопольская. Он отметил необходимости создания целевой федеральной программы по ремонту сетей.

Градоначальник отметил, исчерпанность инвестпрограмм МУП «Водоканал».

«Больше взять [деньги на ремонт] неоткуда.  Хорошо, что это [аварии на сетях] проходит без жертв, туда не упал человек, не упало транспортное средство. Но наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей «Водоканала», теплоснабжающих, теплосетевых организаций. Мы очень сильно отстаем», - сказал Метшин.

Мэр отметил, что только на ремонт северного коллектора необходимо 6 млрд рублей.

«Где нам взять эти деньги? Казань собирает по 175 млрд налогов, поэтому мы и просим вернуть нам федеральными программами на городские наши инженерные сети. Такие программы нужны уже вчера», - резюмировал он.

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