Мэр Казани вручил муниципальные и республиканские награды выдающимся казанцам

Награждение традиционно прошло перед началом очередной сессии Казгордумы. Звания, медали и почетные грамоты вручил лично мэр Казани Ильсур Метшин.

Медаль «За доблестный труд РТ» была присуждена Раисе Галяутдиновой, помощнику врача-эпидемиолога отдела заключительной дезинфекции и санитарной обработки дезинфекционной станции в Казани, а также Вере Кудряшовой, буфетчице производства департамента продовольствия и социального питания при РКБ.

Директору МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Ринату Калимуллину было присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РТ», а директору МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» Раисе Каримовой - «Заслуженный строитель РТ».

Сергею Куприянову, заместителю гендиректора физкультурно-спортивного объединения «Авиатор», и Якову Туркеничу, бывшему директору детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского, были вручены знаки отличия «За безупречную службу Казани».

За плодотворный труд и вклад в развитие общественного питания почетной грамотой была награждена Аида Ахмадуллина, заместитель гендиректора по организации кейтеринга и питания в столовых департамента продовольствия и социального питания.

Главный врач горбольницы №16 Владимир Беляков был награжден почетной грамотой за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в дело охраны здоровья населения.

Виталию Большакову, директору ООО «Дом печати на Баумана», Расулю Гильманову, начальнику бетоносмесительного участка завода железобетонных изделий АО «Казметрострой», и Наилю Латыпову, водителю ООО «Рэди», была вручена почетная грамота за заслуги в сфере гостеприимства.

Мария Иванова, инженер-инспектор центра экологического надзора МУП «Водоканал», и Римма Самохина, заведующая хозяйством ООО «Уют Сервис», были поощрены благодарностью мэра Казани за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности.