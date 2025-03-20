Мергасовскому дому в Казани не грозит обрушение, несмотря на карстовый провал

Председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин заявил, что Мергасовский дом на улице Дзержинского в Казани не находится под угрозой обрушения. Это заявление прозвучало на фоне опасений, вызванных карстовым провалом, образовавшимся вблизи здания.

Гущин подтвердил, что провал действительно появился, но состояние здания остается стабильным. — Нет, это не так, я выступлю с опровержением, — сказал он, отвечая на вопросы о возможном разрушении дома.

Для контроля за ситуацией на трещинах здания установлены специальные маячки, которые фиксируют их движение. — Когда мы завершим исследования, будет разработан план действий, — добавил Гущин.

Для обследования памятника создана межведомственная рабочая группа, которая проведет карстологические исследования, изучит состояние фундамента и стен. Запланировано бурение двух скважин для детального анализа.

Гущин также отметил, что здание нуждается в масштабной реставрации. — Дом находится в неудовлетворительном состоянии, но мы держим ситуацию под контролем, — подчеркнул он. Он указал на проблемы с качеством строительных материалов и необходимость разбора и восстановления аварийных участков.

Своевременное проведение исследований и реставрационных работ поможет сохранить исторический облик здания и предотвратить возможные риски. Власти Татарстана продолжают мониторить ситуацию и разрабатывать меры для обеспечения безопасности объекта культурного наследия.

Мергасовский дом является одним из значимых архитектурных памятников Казани. Ранее сообщалось, что по его стенам пошли трещины из-за карстового провала рядом со зданием.