Мэру Казани презентовали первые результаты реконструкции Горьковского шоссе

Реконструкция Горьковского шоссе в Казани продвигается полным ходом. К ноябрю планируется завершить масштабный проект, который преобразит один из ключевых транспортных коридоров города.

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, проверивший ход работ, отметил, что проект — это не просто обновление дороги, а внедрение новых стандартов городских шоссе. Отмечается, что магистраль предполагает бессветофорное движение, строительство разворотных петель, тротуаров и велодорожек.

«Мы сегодня не просто реконструируем дороги, а внедряем новые стандарты городских шоссе. На Горьковском шоссе в числе прочего мы возводим трехуровневую развязку – это первый реализуемый проект в Татарстане», – сказал он.

Уже сейчас виден очевидный прогресс. Разворотная петля рядом с улицей Фрунзе готова на 70%, а первый участок уже полностью завершен, включая отделочные работы на подпорных стенах. Вторая часть петли будет сдана в сентябре. Аналогичная готовность и у разворотной петли рядом с улицей Залесной, а третья петля возле СК «Олимпиец» уже полностью завершена.

В рамках реконструкции также строится пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструируется один подземный переход.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев подчеркнул, что расширение магистрали с четырех до шести полос увеличит автомобильный трафик в два раза, а улучшения ощутят около 140 тысяч жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. Пропускная способность 11,5-километрового участка дороги от трассы М7 до улицы Музыкальной увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 км, будут обустроены тротуар шириной 3-4,5 м и велодорожка шириной 1,5 м.