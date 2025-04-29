«Места Татарстана»: новый бренд для природного туризма

В Татарстане запустили единый бренд «Места Татарстана» для продвижения популярных природных и туристических объектов республики. Как пояснил гендиректор Управления природными территориями Марсель Миннуллин, проект станет драйвером развития локального туризма и привлечет инвестиции в инфраструктуру.

Под новым брендом объединят более 89 тысяч квадратных метров природных территорий, включая пляж «Камское море», кинопоселок Семрук, лодочную станцию «СапКаяк» на Голубых озерах, Камское Устье и Волжскую тропу.

Основные задачи проекта — модернизация инфраструктуры, организация мероприятий, открытие новых торговых точек и создание комфортных условий для отдыхающих. Это позволит сделать природные достопримечательности Татарстана еще более привлекательными для туристов и местных жителей.