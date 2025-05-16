«Места Татарстана» привлекли 70 млн рублей инвестиций на KazanForum 2025

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Республика
16 мая 2025  15:10

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» туристический бренд «Места Татарстана» заключил первые инвестиционные соглашения. ООО «Управление природными территориями» подписало меморандумы на реализацию двух проектов по развитию туринфраструктуры.

Особое внимание к стенду региона проявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, отметивший важность системного подхода к развитию природных территорий. На выставке International Property Market 2025 представлены 22 перспективных инвестиционных лота, позволяющих создавать мини-курорты на уникальных природных объектах республики.

Наибольший интерес проявили столичные девелоперы. Проекты бренда, созданного при участии Института развития городов РТ и Министерства земельных отношений республики, демонстрируют высокий потенциал для развития внутреннего туризма.

Ключевые факты:

  • Общий объем планируемых инвестиций – 70 млн рублей
  • Участие в крупнейшем международном форуме
  • Поддержка на федеральном уровне
  • Интерес со стороны ведущих российских девелоперов

Эти соглашения открывают новый этап в развитии туристической инфраструктуры Татарстана, делая регион еще более привлекательным для отечественных и международных туристов.

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