«Места Татарстана» привлекли 70 млн рублей инвестиций на KazanForum 2025

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» туристический бренд «Места Татарстана» заключил первые инвестиционные соглашения. ООО «Управление природными территориями» подписало меморандумы на реализацию двух проектов по развитию туринфраструктуры.

Особое внимание к стенду региона проявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, отметивший важность системного подхода к развитию природных территорий. На выставке International Property Market 2025 представлены 22 перспективных инвестиционных лота, позволяющих создавать мини-курорты на уникальных природных объектах республики.

Наибольший интерес проявили столичные девелоперы. Проекты бренда, созданного при участии Института развития городов РТ и Министерства земельных отношений республики, демонстрируют высокий потенциал для развития внутреннего туризма.

Ключевые факты:

Общий объем планируемых инвестиций – 70 млн рублей

Участие в крупнейшем международном форуме

Поддержка на федеральном уровне

Интерес со стороны ведущих российских девелоперов

Эти соглашения открывают новый этап в развитии туристической инфраструктуры Татарстана, делая регион еще более привлекательным для отечественных и международных туристов.