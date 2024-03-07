Месяц Рамазан станет месяцем добрых дел

10 марта после захода солнца наступает месяц Рамазан, а со следующего дня у мусульман начнется пост, который продлится 30 дней. Об этом в понедельник на пресс-конференции в резиденции ДУМ РТ сообщил заместитель муфтия РТ по взаимодействию с мухтасибатами, казый Южного региона РТ Равиль хазрат Зуферов.

- Первый день поста у нас будет 11 марта 2024 года, - сообщил он. - 10 марта после ночного намаза Иша пройдет первый таравих-намаз, который состоит из 20 ракаатов. Последний таравих-намаз состоится 8 апреля. Пусть Всевышний Аллах примет наши деяния в месяц Рамазан. По всему Татарстану будет проходить очень много ифтаров, в Казани - почти в 50 мечетях. Будут раздавать ланч-боксы.

Отметим, что 29 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоится Республиканский ифтар.

Кроме того, в течение месяца пройдет конкурс на лучшее оформление общественных мест к Рамазану под названием «Нурлы Рамазан». Приз за лучшее праздничное оформление экстерьера - путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Всех финалистов конкурса ждут почетные дипломы и памятные подарки. Конкурс проводится с 1 марта и предполагает, что праздничное оформление входных групп и внешнего вида общественных мест должно сохраняться до Ураза-байрама, то есть до 10 апреля.

Еще один конкурс «Татар азаны» нацелен, к примеру, на возрождение традиционной татарской мелодики, сохранение культуры татарского азана, расширение сферы применения татарского языка. К участию на лучшее исполнение татарского азана приглашаются мальчики и юноши в возрасте от 5 до 14 лет. Заявки на участие принимаются до 10 марта. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте azan.tatar.

- Решением совета улемов и совета казыев в 2024 году для выплаты закята определен нисаб в размере 495 тысяч рублей (по золоту), - проинформировал начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, казый (шариатский судья) города Казани Булат Мубараков. - Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба в 43 тысячи рублей (по серебру). Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму - одну тысячу рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия - за каждый пропущенный день 400 рублей.

Сбором и распределением собранных пожертвований будет заниматься благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Гендиректор фонда Булат Марданов сказал, что ДУМ РТ традиционно объявляет в республике благотворительный марафон «Рамазан - месяц добрых дел».

- Помимо фитра и фидии, мы принимаем денежные средства для организации ифтаров, - продолжил Марданов. - Как и в прошлом году, мы ставим для себя цель оказать благотворительную помощь в оплате, лечении и реабилитации как минимум 20 детей с разными диагнозами. Еще планируем оказать финансовую помощь минимум 20 взрослым. На протяжении всего месяца будем раздавать продуктовые наборы минимум для 500 семей. Общий вес этой помощи - около 4 тонн.

Также на пресс-конференции сообщили, что в 2023 году во время месяца Рамазан в Казани были организованы бесплатные рейсы автобуса маршрута №30. Эта акция охватила тогда 800 человек. В этом году в последней декаде священного месяца в течение одного дня также планируется запустить благотворительный маршрут.