Жлобинский «Металлург», в котором играет Лукоянов, вылетел из плей-офф

Экс-нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов в составе жлобинского «Металлурга» вылетел из ¼ финала плей-офф Экстралиги Беларуси. Серия с «Гомелем» растянулась на семь матчей – решающая игра завершилась со счётом 1:0. Артём Лукоянов стал лучшим снайпером команды на втором этапе турнира, забросив четыре шайбы. Всего в активе форварда пять очков в шести встречах.

Напомним, в этом сезоне «Ак Барс» не стал предлагать игроку новый контракт. После этого Артем подписал конракт с клубом ВХЛ «Юнисоном», но в октябре прошлого года с ним расторгли конракт.