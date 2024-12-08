Метеоролог КФУ: уже скоро Татарстан укроет снегом

Как сообщает доцент КФУ Тимур Аухадеев телеканалу НТР-24, в текущий момент республика находится под влиянием антициклона, который не позволяет выпасть снежному покрову.

Ожидается, что к началу следующей недели Ан циклон ослабит свое влияние и тогда в Татарстане выпадет столь долгожданный снег. Метеоролог так же отметил, что это будет способствовать становлению температуру, которая более характерна для данного времени года. Он уточнил, что предыдущий ноябрь был самым теплым за десятилетие наблюдения: средняя температура в предыдущем месяце составил +0,2 градуса при норме -2,5 градуса Цельсия.