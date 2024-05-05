Метеорологи объяснили, с чем связано похолодание в России

Погода в первой декаде мая в России не соответствует обычному периоду, а напоминает начало апреля. В Гидрометцентре РФ сообщили, что фактическая температура отстает от климатического развития более, чем на месяц.

На следующей неделе в центральной части Европейской России, Поволжье и на Урале прогнозируется температура на 4-6 градусов ниже нормы.

Похолодание, отметили в Гидрометцентре, связано с перемещением арктических воздушных масс из холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Заморозки вероятны на юге России, включая Астраханскую, Волгоградскую области и Ставропольский край.