Метеорологи объяснили, с чем связано похолодание в России

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Россия/Мир
5 мая 2024  12:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Погода в первой декаде мая в России не соответствует обычному периоду, а напоминает начало апреля. В Гидрометцентре РФ сообщили, что фактическая температура отстает от климатического развития более, чем на месяц.

На следующей неделе в центральной части Европейской России, Поволжье и на Урале прогнозируется температура на 4-6 градусов ниже нормы.

Похолодание, отметили в Гидрометцентре, связано с перемещением арктических воздушных масс из холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Заморозки вероятны на юге России, включая Астраханскую, Волгоградскую области и Ставропольский край.

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