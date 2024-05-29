«Метроэлектротранс» обновляет трамвайные пути в Казани

В Казани с начала мая заменили больше 140 метров рельс, заварили 370 стыков, собрали 65 сборных стыков и провели ревизию и техническое обслуживание трамвайного полотна. Об этом рассказал МУП «Метроэлектротранс». Сейчас продолжаются работы по замене шпал: с начала года заменили более 300 деревянных и установили 45 железобетонных.

Для поддержания эстетического вида начат покос травы вдоль трамвайных путей по маршрутам города. Служба пути работает в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность и надежность путей для перевозки пассажиров.

На балансе предприятия находится 132 км трамвайных путей, из которых 70 км имеют предельный износ. Ежедневно сотрудники службы поддерживают пути в нормативном состоянии, однако требуются капитальные вложения. Общая сумма на обновление путей и инфраструктуры наземного электротранспорта оценивается в 5 млрд. рублей.

Сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» активно проводят ремонтные работы по содержанию трамвайных путей в исправном состоянии, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение пассажиров. Аварийные бригады оперативно реагируют на заявки и замечания центрального диспетчера и водителей трамваев.