«Метроэлектротранс» рассказал, как разблокировать транспортную карту

В казанском предприятии рассказали пассажирам, как убрать транспортную карту из стоп-листа.

Так, причиной блокировки карты становятся задолженности. Чтобы разблокировать карту, необходимо погасить долг.

Это можно сделать онлайн на сайте transkart.ru, введя данные карты и оплатив задолженность или по телефону: 8(843)533-70-13.

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранса» напомнили, что списание средств с транспортных карт происходит не сразу, а с задержкой, так как валидатору требуется время на сверку с банком. Если на момент проверки баланс карты окажется недостаточным, она будет заблокирована.

Разблокировка карты после погашения задолженности может занять несколько дней.