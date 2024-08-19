«Метроэлектротранс» рассказал, как разблокировать транспортную карту

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Город
19 августа 2024  16:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанском предприятии рассказали пассажирам, как убрать транспортную карту из стоп-листа.

Так, причиной блокировки карты становятся задолженности. Чтобы разблокировать карту, необходимо погасить долг.

Это можно сделать онлайн на сайте transkart.ru, введя данные карты и оплатив задолженность или по телефону: 8(843)533-70-13.

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранса» напомнили, что списание средств с транспортных карт происходит не сразу, а с задержкой, так как валидатору требуется время на сверку с банком. Если на момент проверки баланс карты окажется недостаточным, она будет заблокирована.

Разблокировка карты после погашения задолженности может занять несколько дней.

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