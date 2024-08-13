«Метроэлектротранс» рассказал казанцам, как ездить в транспорте с собаками

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Город
13 августа 2024  18:13
Автор:
Эндже Гарафиева

«Метроэлектротранс» дал разъяснения по поводу перевозки домашних животных в общественном транспорте. В компании подтвердили, что ездить с собаками можно, но с соблюдением определенных правил. 

Главное условие — наличие специального контейнера для перевозки. Во время поездки собаку разрешается держать на руках или на коленях. Владельцам служебных и охотничьих пород нужно размещаться в хвосте салона, а на собаке в обязательном порядке должны быть намордник и поводок. Собаки-поводыри также должны быть в наморднике и со специальным ошейником, находиться рядом с хозяином. 

«Метроэлектротранс» напоминает, что перевозить животных, которые могут представлять опасность для пассажиров и водителя, запрещено. Также необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

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