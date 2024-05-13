Метшин анонсировал сроки окончания строительства нового театра Камала, «покрытого льдом»

В Казани открытие нового театра имени Галиаскара Камала запланировано к саммиту БРИКС, который состоится в октябре. Ранее мэр города Ильсур Метшин говорил о том, что к концу года объект хотят сдать в эксплуатацию. На проведение работ затратят 13 млрд рублей.

По словам градоначальника, задачу возвести театр к саммиту поставил Рустам Минниханов. Согласно задумке, отраженной в эскизах проекта, фасад будет украшен «льдом», который зимой укрывает озеро Кабан. Внутри театр оформят национальными татарскими орнаментами.

Прилегающую территорию также благоустроят. Она будет включать в себя три зоны – это набережная озера, террасы и функциональная крыша.

Согласно информации, театр Камала – старейший национальный театр в стране. Текущее здание на улице Татарстана существует с 1985 года.