Метшин: «К сожалению, елочные базары по-прежнему атрибут Нового года»

В этом году в столице Татарстана откроется 28 елочных базаров, работать они будут с 15 декабря. На деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин выразил мнение, что елочные базары по-прежнему приносят доход городу и отказаться от вырубки деревьев пока не представляется возможным.

Метшин подчеркнул, что елка остается неизменным праздничным украшением в домах казанцев, при этом за последние годы разительно изменилось и качество искусственных елок, но от настоящих люди пока не готовы отказаться.

«Моя мечта, чтобы ни одной елки не вырубалось. Наша задача не рубить лес, но пока это приносит доходы нашим лесничествам», — сказал спикер.

Градоначальник отметил, что все площадки должны быть приведены в красивый вид, а также поручил главам районов города сделать так, чтобы после закрытия базаров их территории остались чистыми.

Всего же в городе откроется 28 елочных базаров, свою работу они начнут с 15 декабря.