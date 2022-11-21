 Метшин о мерах поддержки военнослужащих: «Нет никакой разницы - это мобилизованные, добровольцы...»
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Метшин о мерах поддержки военнослужащих: «Нет никакой разницы - это мобилизованные, добровольцы...»

В числе приоритетных задач остается помощь семьям мобилизованных.

Город
21 ноября 2022  12:53
Автор:
Дамира Хайрулина

Мерами поддержки должны быть охвачены все военнослужащие вне зависимости являются ли они мобилизованными или добровольцами. На это указал сегодня в ходе «делового понедельника» мэр Казани Ильсур Метшин.

«Принято решение о том, что для нас нет никакой разницы — это мобилизованные, добровольцы, участники батальона «Алга» или других подразделений. Все будут объединены в одну программу городских мер поддержки», — сказал он.

Градоначальник отметил, что в числе приоритетных задач остается помощь семьям мобилизованных, поручив ответственным лицам администрации Казани держать вопрос на контроле.

Напомним, что в Казани в качестве поддержки семей был принят перечень льгот:

- бесплатное школьное двухразовое питание до конца текущего учебного года;

- бесплатным проезд в общественном транспорте;

- посещение муниципальных, республиканских и государственных музеев и театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии;

- бесплатное пользование муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами;

- бесплатное посещение детсадов.

Помимо этого, в Татарстане установили единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

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