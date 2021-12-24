Метшин о строительстве метро в ЖК «Салават Купере»: станция по цене бриллиантов, даже не золота

В Казани в районе «Салават Купере» не планируется строительство ветки метро, так как стоимость станции обойдется на крупную сумму. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Не пустим [метро], это обойдется по цене бриллиантов, даже не золота» — заявил мэр.

Все же в жилом комплексе появится скоростной транспорт. Планируется запуск метробусов. Однако, когда именно он появится неизвестно.

По словам Метшина, для этого необходимо порядка 17 млрд рублей. Для начала работ нужно снести дома, срубить леса первой категории и создать транспортные коридоры.