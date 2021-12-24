Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети

В Казани планируют построить новые канализационные сети в районе Лаишевского узла. Об этом на итоговой встрече с журналистами заявил мэр города Ильсур Метшин.

«Мы заявляемся во все федеральные программы. Эти деньги будут направлены на новые канализационные сети Лаишевского узла. Усады, дорога в сторону аэропорта, основная часть средств уйдет туда. То есть не на решение старых проблем, а на новое строительство. Это важно и очень нужно. Потому что у МУП «Водоканала» своих ресурсов таких нет, а строить новые сети надо, поскольку количество желающих приобрести новое жилье в Казани растет. Это долгожданные деньги», — сказал градоначальник.

Напомним, что Татарстан получит кредит из Фонда ЖКХ в сумме 12 млрд рублей на строительство систем канализации и водоснабжения.