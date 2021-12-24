 Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети
news_header_top_970_100

Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети

Татарстану из федерального бюджета было выделено 12 млрд рублей на обновление канализационных сетей.

Город
24 декабря 2021  12:50

В Казани планируют построить новые канализационные сети в районе Лаишевского узла. Об этом на итоговой встрече с журналистами заявил мэр города Ильсур Метшин. 

«Мы заявляемся во все федеральные программы. Эти деньги будут направлены на новые канализационные сети Лаишевского узла. Усады, дорога в сторону аэропорта, основная часть средств уйдет туда. То есть не на решение старых проблем, а на новое строительство. Это важно и очень нужно. Потому что у МУП «Водоканала» своих ресурсов таких нет, а строить новые сети надо, поскольку количество желающих приобрести новое жилье в Казани растет. Это долгожданные деньги», — сказал градоначальник.

Напомним, что Татарстан получит кредит из Фонда ЖКХ в сумме 12 млрд рублей на строительство систем канализации и водоснабжения.

 

Новости
Ильсур Метшин: «Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»
Исследование: около 70% родителей России боятся скулшутинга
В Татарстане объявлено штормовое предупржедение
Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети
Жители ЖК «Весна» жалуются на замороженные окна
Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»
В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике
В Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19