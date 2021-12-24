Метшин об игре «Рубина»: собрали шикарную команду, но не хватает одного - денег

В «Рубине» собрана хорошая команда, но игроки не могут весь сезон показывать высокие результаты. Клубу не хватает хороших запасных игроков. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«В Нижнекамск обратно главой не хочу и президентом «Рубина» тоже не хочу становится. Мы все болельщики «Рубина», мы по прежнему радуемся и гордимся любыми победами команды, но бывает, что не прет. Но Слуцкий красавец, Леонид Викторович великолепный, опытнейший тренер. Рустем Сайманов, великолепный генменеджер, которые собрали шикарную команду, но не хватает одного - денег. Не бывает чуда», — сказал Метшин.

Мэр города также прокомментировал и скандал с полем на «Ак Барс Арене». Он отметил, что когда он был президентом клуба он уделял огромное внимание качеству газона на стадионе.

«Для того чтобы давать оценку полю, нужно быть специалистом, я футбол смотрю или из ложи или по телевизору. Я не могу давать оценку, я на это поле не выходил. Когда я был президентом клуба, полю я уделял отдельное внимание, это совершенно отдельная большая работа. Футбольное поле - это как ребенок, его тоже на руках носят. Тогда я мог дать оценку, сейчас я просто не могу», — подчеркнул градоначальник.

В заключении он добавил, что «Рубину» не хватает, хорошей скамейки запасных, ведь игроки основы не могут все время выступать на высоком уровне.

«Бюджет «Рубина» сейчас не является большим. <…> одной большой любви к футболу и опыта Слуцкого и Сайманова мало. Думать, что Хвичи придёт и даст результат, он не может играть весь сезон на одном уровне, также как и Уремович, Дюпин и так далее. Поэтому нужна скамейка», — сказал Метшин.

Напомним, что «Рубин» проиграл три своих последних домашних матча в чемпионате России.