 Метшин передал мобилизованным 2 УАЗика, 30 коллиматоров и 6 тепловизоров
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Метшин передал мобилизованным 2 УАЗика, 30 коллиматоров и 6 тепловизоров

В список переданной техник также вошли 14 кронштейнов для автоматов и восемь цифровых приборов ночного видения.

Город
19 декабря 2022  09:50
Автор:
Ольга Ильина

Мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным, которые сейчас проходят боевую подготовку и в ближайшие дни отправятся на фронт, очередную партию техники, а именно:

– две машины УАЗ «Хантер»;

– 14 кронштейнов для автоматов;

– 30 коллиматорных прицелов;

– шесть тепловизоров;

– восемь цифровых приборов ночного видения.

Мобилизованные уже протестировали машины – как раз то, что просили, передал слова бойцов разведчик-сапер Илья Цыкунов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащих продолжат оснащать техникой. До отправки по поручению мэра их обеспечат техникой для связи.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным два автомобиля «УАЗ-Хантер». Машины у градоначальника попросили сами военнослужащие, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Автомобили доставили на танковый полигон, откуда их отправят в зону СВО. Ключи от машин военнослужащим вручил руководитель аппарата исполкома Булат Алеев. 

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