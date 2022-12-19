Метшин передал мобилизованным 2 УАЗика, 30 коллиматоров и 6 тепловизоров

Мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным, которые сейчас проходят боевую подготовку и в ближайшие дни отправятся на фронт, очередную партию техники, а именно:

– две машины УАЗ «Хантер»;

– 14 кронштейнов для автоматов;

– 30 коллиматорных прицелов;

– шесть тепловизоров;

– восемь цифровых приборов ночного видения.

Мобилизованные уже протестировали машины – как раз то, что просили, передал слова бойцов разведчик-сапер Илья Цыкунов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащих продолжат оснащать техникой. До отправки по поручению мэра их обеспечат техникой для связи.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин передал мобилизованным два автомобиля «УАЗ-Хантер». Машины у градоначальника попросили сами военнослужащие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автомобили доставили на танковый полигон, откуда их отправят в зону СВО. Ключи от машин военнослужащим вручил руководитель аппарата исполкома Булат Алеев.