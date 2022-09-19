Метшин призвал строить новые объекты с учетом мест для выгула собак

Проектировать площадки для выгула собак при строительстве новых микрорайонов потребовал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Прошу глав районов уделять этому вниманию на своем уровне. При проектировании новых микрорайонов при строительстве обязательно эти вопросы должны быть учтены», - сказал Метшин обращаясь к главам администраций районов Казани.

Как ранее доложил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, за последние несколько лет для этих целей в городе обустроили 16 площадок. В этом году планировалось обустроить еще 8 таких объектов.

«Экономическая ситуация, к сожалению, подпортил планы по обустройству новых площадок. Но все новые парки и скверы мы делаем с обязательной площадкой для выгула собак. Обязательно будем реализовывать планы во всех районах города. Во всех районах города эти площадки должны быть», - сказал Метшин.