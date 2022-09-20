Между казанским военным госпиталем и Оренбургским трактом появится новая дорога

Недавно в Казани открылся военный госпиталь. В ближайшее время его соединит с Оренбургским трактом новая дорога, сообщили в Telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Протяженность дороги – 560 метров, а ширина составит восемь метров. По обе стороны будут уложены тротуары, установлены фонари и дорожные знаки. В планах завершить работы до конца года.

Новый проезд решит проблему с подъездными путями к лицею №186 и детскому саду «Перспектива».

Ранее «КВ» сообщали, что 7 сентября в Казани премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приняли участие в открытии нового военного госпиталя.

«Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения Казанского гарнизона. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордный срок, фактически за год возвели здания и сооружения», - подчеркнул Герасимов.