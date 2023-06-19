Между Казанью и Москвой с июня по август вводится дополнительный поезд

Дополнительный поезд свяжет Казань и Москву в летний период. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, он назначен в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки.

Сообщается, что дополнительный поезд № 289/290 сообщением Казань – Москва будет отправляться со станции Казань 19, 21 и 27 июня. В июле это будут дни: 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 29 и 31. В августе - 2 и 4 августа. Отбытие в 15:36, прибытие на следующий день в 05:30.

Из столицы страны состав отправится 20, 22 и 28 июня. В июле - 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 26 и 30 июля. В августе - 1, 3, 5 августа. Отбытие в 19:08. В столицу Татарстана поезд прибудет на следующие сутки в 07:50.