Международные наблюдатели: Выборы в Татарстане организованы на высочайшем уровне

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Республика
17 марта 2024  20:16
Автор:
Ольга Иванычева

Три дня в Татарстане провели международные наблюдатели из разных стран мира, которые лично наблюдали за ходом выборов Президента России в республике.

За три дня они побывали на избирательных участках в Елабуга, Арского, Высокогорского, Мамадышского и Спасского районов Татарстана. Международные эксперты  наблюдатели миссии на выборах Президента России профессор истории, член Испанского института геополитики Хосе Мануэль Мендес Манхон, член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор Уго Сифуэнтес Дельгадо, Фрэнсис Альфред Мвакабумбе (Танзания), международные наблюдатели Миссии СНГ на выборах Президента России Дмитрий Санько, Олег Токун из Беларуси и Даурен Базаров из Республики Казахстан. Они поделились своими впечатлениями от того, как проходило голосование в Татарстане. По общему мнению экспертов, выборы и в городах, и в районах республики были организованы на высочайшем уровне. Удивило их и то, что люди шли на голосование, как на праздник. На всех избирательных участках было организовано видео постоянное наблюдение, что делает выборы прозрачными. Никаких нарушений на выборах зафиксировано не было.

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