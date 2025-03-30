Международный турнир по настольному теннису завершился в Богатых Сабах

В универсальном комплексе «САБА-АРЕНА» состоялось торжественное закрытие Международных соревнований по настольному теннису и XXIII Республиканских состязаний. РаиссТатарстана Рустам Минниханов и специальный представитель президента РФ Игорь Левитин вручили награды победителям.

В церемонии приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, министр строительства Марат Айзатуллин, министр лесного хозяйства Равиль Кузюров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие официальные лица.

В этом году турнир собрал рекордное количество участников — более 250 спортсменов из России, Беларуси, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

«23 года назад этот турнир начинался как местное соревнование, а сегодня он стал международным. Благодарю организаторов, администрацию Сабинского района и всех любителей настольного тенниса. Особые слова признательности участникам — вы настоящие молодцы! Желаю вам новых спортивных достижений», — отметил Рустам Минниханов.

Традиционный турнир подтвердил статус одного из самых значимых спортивных событий в регионе.