Миллениум вошёл в топ «самых впечатляющих мостов»

Мост Миллениум, пересекающий акваторию реки Казанки, по мнению россиян является одним из самых впечатляющих. Опрос провели в турсервисе «Туту.ру».

Началось строительство моста в 2004 году при подготовке к празднованию 1000-летия города, что и отражено в названии самого сооружения. М – это буквенное обозначение, которое объединяет слова millennium и меңъеллык — тысячелетие.

С 2005 года по высоте мостовое сооружение так никто и не смог догнать. «М» достигает 45 метров в высоту.

Мост стал знаменит и среди местного населения Татарстана, и среди туристов, которые считают, что казанский он «точно заслуживает внимания путешественников».

«Казанцы мост очень любят, хотя в шутку и называют его Линолеум», — пишут в «Туту.ру».

Казанский мост поделил приз зрительских симпатий с Саратовским мостом через Волгу, Золотым мостом через залив Золотой Рог и мостом Красный Дракон.