Миллионный пассажир был зарегистрирован на транспортно-пересадочном узле «Компрессорный» в Казани

Обладателем счастливого юбилейного билета стал Артур Хайруллин. Он уже десять лет ежедневно ездит на пригородных поездах до работы и обратно.

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Город
30 декабря 2023  20:12
Автор:
Ольга Иванычева

Миллионный пассажир был определен с помощью автоматизированной системы, которая фиксирует каждый проездной документ, вне зависимости от того, где его продали. Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», Артуру Хайруллину был вручен сертификат на бесплатные поездки в электричках на протяжении месяца.

Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» открылся на ул. Халитова осенью прошлого года. Здесь построены здание и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных поездах, частично реконструированы пассажирские платформы. Об этом напомнил официальный сайт мэрии г. Казани kzn.ru.

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