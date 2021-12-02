 Минцифры РФ: нам нужно пересмотреть подготовку IT- специалистов в стране
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Минцифры РФ: нам нужно пересмотреть подготовку IT- специалистов в стране

В Иннополисе стартовал форум Digital Innopolis Days 2021.

Республика
2 декабря 2021  13:52
Автор:
Ольга Полякова

В России необходимо пересмотреть подготовку IT-специалистов для того, чтобы двигать отрасль вперед. Об этом на открытии форума Digital Innopolis Days 2021 сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. 

«Мы можем изменить цифры приема, мы можем набирать больше людей, но если мы не поменяем качество подготовки специалистов, мы никуда не уйдем. <...> Мы хотели бы выпускать тех специалистов, которые имели бы необходимые цифровые навыки», – отметил глава ведомства. 

Он отметил, что главная задача Минцифры – обеспечить качество подготовки кадров на том уровне, чтобы страна «могла делать большие цифровые прорывы».

На сегодняшний день в IT-отрасли наблюдается дефицит кадров, который без системы высшего образования решить невозможно, отметил Шадаев.

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