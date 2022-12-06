Миндортранс РТ: строительство Вознесенского тракта в Казани должны завершить в 2024 году

В Казани строительство Вознесенского тракта должны завершить в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства в регионе Артем Чукин. Также он отметил, что пока рано говорить о точных сроках.

«Контракты заключены включая 2024 год. При наличии соответствующих источников финансирования опережающих, конечно же, мы для себя ставим задачу выполнить ее ровно, как и законтрактовано», — сказал спикер.

Отметим, что к строительству тракта приступили еще летом в 2021 году.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за год в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей.