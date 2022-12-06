 Миндортранс РТ: строительство Вознесенского тракта в Казани должны завершить в 2024 году
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Миндортранс РТ: строительство Вознесенского тракта в Казани должны завершить в 2024 году

Строительство тракта стартовало еще летом 2021 года.

Республика
6 декабря 2022  13:33
Автор:
Карина Кострулева

В Казани строительство Вознесенского тракта должны завершить в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства в регионе Артем Чукин. Также он отметил, что пока рано говорить о точных сроках. 

«Контракты заключены включая 2024 год. При наличии соответствующих источников финансирования опережающих, конечно же, мы для себя ставим задачу выполнить ее ровно, как и законтрактовано», — сказал спикер. 

Отметим, что к строительству тракта приступили еще летом в 2021 году. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за год в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей.

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