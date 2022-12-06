За год в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства в регионе Артем Чукин.

Также за этот год в республике отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения.

«Проведен ремонт 120 км дорог в населенных пунктах. Это по трем социальным программам, которые действуют у нас в республике», — отметил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане объявили тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства новой дороги в Набережных Челнах.