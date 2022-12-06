 За год в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей
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За год в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей

В 2022 году было отремонтировано и реконструировано более 443 км региональных дорог.

Республика
6 декабря 2022  12:36
Автор:
Карина Кострулева

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы потратили 193 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства в регионе Артем Чукин.

Также за этот год в республике отремонтировали и реконструировали более 443 км региональных дорог и 630 км дорог местного значения. 

«Проведен ремонт 120 км дорог в населенных пунктах. Это по трем социальным программам, которые действуют у нас в республике», — отметил спикер. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане объявили тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства новой дороги в Набережных Челнах.

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