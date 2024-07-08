Минэкологии РТ: превышения вредных веществ в Челнах не выявлено

news_top_970_100
Республика
8 июля 2024  16:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Экологи не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе Набережных Челнов, заявили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Несмотря на жалобы жителей поселков ГЭС, ЗЯБ и Сидоровка Комсомольского района на неприятные запахи, проверка воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории не выявила превышений загрязняющих веществ.

Лаборатория оснащена для измерения содержания в воздухе оксида углерода, аммиака, оксидов азота, сероводорода, диоксида серы, бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, ксилола, стирола и фенола.

С 5 по 8 июля превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах в Набережных Челнах
Летний музейный практикум для подростков пройдет в Казани
Движение на улице Большая Красная ограничат из-за ремонта вентиляционной шахты
Минэкологии РТ: превышения вредных веществ в Челнах не выявлено
В Татарстане задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве
Троллейбусы №1 и №3 переводят на бескондукторную оплату
Вин, Амир и Айседора: в Казани родились 372 малыша
В Татарстане создадут 3D-модель Казани