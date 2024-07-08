Минэкологии РТ: превышения вредных веществ в Челнах не выявлено

Экологи не зафиксировали превышений вредных веществ в воздухе Набережных Челнов, заявили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Несмотря на жалобы жителей поселков ГЭС, ЗЯБ и Сидоровка Комсомольского района на неприятные запахи, проверка воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории не выявила превышений загрязняющих веществ.

Лаборатория оснащена для измерения содержания в воздухе оксида углерода, аммиака, оксидов азота, сероводорода, диоксида серы, бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, ксилола, стирола и фенола.

С 5 по 8 июля превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.