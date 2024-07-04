Минэкологии РТ взыскало 300 тысяч за нарушение лицензионных условий

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Республика
4 июля 2024  14:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Инспекторы минэкологии Татарстана совместно с сотрудниками отдела МВД по Бугульминскому району выявили факт нарушения лицензионных условий пользования недрами на участке «Рудниковское». За пренебрежение правилами недропользования виновнику грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

В ходе осмотра территории было обнаружено, что недропользователь вскрыл плодородный слой почвы на землях сельскохозяйственного назначения, что является грубым нарушением установленных правил. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

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